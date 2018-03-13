Нацбанк заинтересовался украинскими инкассаторами

Нацбанк всерьез заинтересовался инкассаторским рынком. Департамент денежного обращения НБУ затребовал у банков с собственными инкассаторскими службами к 1 апреля 2018 г. отчитаться по всей деятельности на 1 марта. При этом его руководитель Виктор Зайвенко не сообщил никаких деталей о целях, объяснив сбор сведений желанием их анализировать.

Регулятор хочет знать, сколько человек в штате инкассаторской службы, сколько автотранспорта и специальных кейсов с описанием (их марка и начало эксплуатации). И весь их фронт работ: количество обслуженных торговых точек, банковских отделений, банкоматов, платежных терминалов, выносных обменников. При этом чиновников интересуют объемы перевезенных сумм.

Также банкирам придется отчитаться об оснащении инкассаторских подразделений бронированным транспортом. НБУ интересует, сколько у подопечных таких авто по ГСТУ 3975-2000, причем, сколько из них оборудованы сейфами, а сколько — нет. И им важно, как много машин было куплено банками в 2017 году и сколько финучреждения планируют приобрести в 2018-ом.

Видать, департаменту денежного обращения не с руки общаться со своими коллегами из других подразделений в центробанке, потому они попросили, чтобы инкассаторы им отчитались о количестве проверок самого Национального банка, проведенных на 1 марта 2018 г. И попутно уточнили, сколько раз инспекции проводились внутренним аудитом.