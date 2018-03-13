Westinghouse готов к выпуску топлива для украинских реакторов

Консорциум во главе с Westinghouse Electric Company заявляет о готовности к выпуску топлива для реакторов ВВЭР-440, установленных, в частности, на Ривненской АЭС.

«Консорциум разработал концептуальный проект топлива и определил, каким образом можно восстановить цепочку производства и поставок сборок топливных элементов для ВВЭР-440 по примеру того, что было осуществлено Westinghouse и ENUSA для АЭС Ловииса в Финляндии в 2001–2007 годах. Помимо проекта топлива, консорциум разработал и подтвердил связанные методы и методологию для лицензирования и использования нового проекта топлива», — отмечают в пресс-службе Westinghouse.

Подготовка к выпуску топлива была проведена в рамках проекта «Европейское снабжение безопасным ядерным топливом» (ESSANUF), реализуемого с 2015 года.

Партнерами Westinghouse по этому проекту являются VUJE, ÚJV Řež, Университет технологий Lappeenranta (LUT), Национальная ядерная лаборатория (NNL), NucleoCon, Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» (NSC KIPT), Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии в Карлсруэ (JRC-Karlsruhe) и Enusa Industrias Avanzadas (ENUSA).

Финансирование осуществляется программой научных исследований и обучения Евратома (2014–2018), являющейся частью Рамочной программы ЕС по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020» (H2020) (грант 671546).

Так, после сообщения о том, что Украина может обойтись без российского ядерного топлива, НАЭК Энергоатом и американская компания Westinghouse Electric подписали контракт о продлении договора на поставки ядерного топлива в Украину до 2025 года.