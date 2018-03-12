Минус 5 офшоров: важно знать украинским компаниям-партнерам

В Украине заработал новый офшорный список или, как говорят юристы, перечень низконалоговых юрисдикций. 7 марта вступило в силу постановление Кабмина №108, которым из него было исключено 5 стран: Латвия, Эстония, Грузия, Мальта и Венгрия, сообщил партнер, руководитель группы трансфертного ценообразования KPMG в Украине Константин Карпушин.

Он уточнил, что, по последнему абзацу п.п. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Налогового кодекса, операции с контрагентом, зарегистрированным в низконалоговой юрисдикции, признаются контролируемыми с 1 января года, следующего за календарным годом, в котором страны (территории) были включены в такой перечень.

При этом, НК не содержит положений в отношении исключения стран из перечня.

По аналогии с разъяснением Государственной фискальной службы относительно внесения изменений в действующий в 2015 году перечень низконалоговых юрисдикций (вопрос №5 в письме ГФС №13362/7/99-99-19-02-02-17 от 14 июня 2016 года) контролируемыми признаются операции, осуществляемые с нерезидентом из перечня, за период, когда соответствующая юрисдикция была включена в такой перечень.

«Таким образом, согласно нашему пониманию, операции с контрагентами из указанных 5 юрисдикций признаются контролируемыми с 1 января по 6 марта 2018 года при условии, что объем таких операций за указанный период превышает 10 млн гривен, а общий годовой доход — 150 млн гривен», — отметил Карпушин.

С даты вступления в силу постановления, с 7 марта 2018 года, операции с контрагентами из 5 вышеупомянутых стран не будут признаваться контролируемыми (при условии отсутствия других критериев контролируемости операций).

«Ожидаем дополнительных официальных разъяснений ГФС в отношении применения нового постановления», — заметил Карпушин.