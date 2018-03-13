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«Энергоатом» завершил 2017 год с миллиардным убытком

«Энергоатом» завершил 2017 год с миллиардным убытком

По итогам 2017 года НАЭК «Энергатом» получил чистый убыток в размере 1,32 млрд грн после прибыли в 232,79 млн грн годом ранее.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании за 2017 год.

Чистый доход от реализации продукции в 2017 году вырос до 38,49 млрд грн с 36,07 млрд грн годом ранее. В то же время себестоимость реализованной продукции составила 33,71 млрд грн, что на 2,76 млрд грн больше, чем годом ранее.

При этом прибыль от операционной деятельности компании в 2017 году составила 1,31 млрд грн, снизившись по сравнению с предыдущим годом в 2,4 раза. В то же время расходы финансового характера выросли до 2,09 млрд грн с 1,74 млрд грн в 2016 году.

Отметим, американская правительственная Корпорация зарубежных частных инвестиций США (OPIC) и Национальная атомная энергогенерующая компания «Энергоатом» заключили соглашение о страховании политических рисков в сфере строительства хранилища для отработанного ядерного топлива. OPIC застраховала риски строительного проекта на общую сумму 250 миллионов долларов. Также «Энергоатом» получит кредитную линию на аналогичную сумму на следующие 20 лет.

По материалам УБР
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