«Энергоатом» завершил 2017 год с миллиардным убытком

По итогам 2017 года НАЭК «Энергатом» получил чистый убыток в размере 1,32 млрд грн после прибыли в 232,79 млн грн годом ранее.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании за 2017 год.

Чистый доход от реализации продукции в 2017 году вырос до 38,49 млрд грн с 36,07 млрд грн годом ранее. В то же время себестоимость реализованной продукции составила 33,71 млрд грн, что на 2,76 млрд грн больше, чем годом ранее.

При этом прибыль от операционной деятельности компании в 2017 году составила 1,31 млрд грн, снизившись по сравнению с предыдущим годом в 2,4 раза. В то же время расходы финансового характера выросли до 2,09 млрд грн с 1,74 млрд грн в 2016 году.

Отметим, американская правительственная Корпорация зарубежных частных инвестиций США (OPIC) и Национальная атомная энергогенерующая компания «Энергоатом» заключили соглашение о страховании политических рисков в сфере строительства хранилища для отработанного ядерного топлива. OPIC застраховала риски строительного проекта на общую сумму 250 миллионов долларов. Также «Энергоатом» получит кредитную линию на аналогичную сумму на следующие 20 лет.