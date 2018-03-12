Межбанк: доллар понизился

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,05 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «сжатия» на рынке гривневого ресурса и оттока средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «легче», опустившись с уровня 42 464,0 млн. грн. к отметке 39 203,5 млн. грн., намекая на вероятность пролонгации ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.
Довольно рано, около 10.15, выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке понизилась до 25,93/25,97 UAH/USD. «Пока вниз, как и предполагалось», – констатировал наш гуру.
К 10.20 цена доллара на межбанке, пролонгировав снижение, консолидировалась на уровне 25,90/25,95 UAH/USD.
Не выдержав такого давления «медведей» на доллар, НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу «зеленых» излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.00 Киева.
Анонс регулятора об аукционе остановил коррекцию доллара на цифре 25,90/25,95 UAH/USD по состоянию на 10.30 Киева.
Около 10.45 котировки доллара на межбанке ограничились сужением спреда до 25,92/25,94 UAH/USD.
К 11.08 цена безналичного доллара не покинула отметку 25,92/25,94 UAH/USD, а рынок перешел в режим ожидания первых цифр результатов валютного аукциона.
Около 11.10 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9465, цена отсечки – 25,9500 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,0100 / 26,0500
евро – 32,2784/ 32,3280
российский рубль – 0,4567 / 0,4568
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2327/ 1,2328
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Осовременивание пенсий: в прошлом году 90% пенсионеров получили повышенные выплатыВчера, 21:00 - 1011 35
Стало известно, сколько украинских семей получают субсидииВчера, 12:00 - 2422 24
Илон Маск поделился секретом своего успехаВчера, 22:00 - 1935 5
Украину наводняют «еврономера» с проблемными документами: как не нарваться на кидалВчера, 10:00 - 2289 3
Первичные регистрации подержанных авто в феврале впервые за много лет превысили новые5 ч. назад - 1029 2
ТОП-5 самых надежных автомобилей родом из 90-хВчера, 14:00 - 18842 2
Как мигранты влияют на экономику Украины (инфографика)Вчера, 20:00 - 1972 2
Стали известны автопредпочтения украинцев в начале 2018 годаВчера, 18:00 - 1941 1
Илон Маск поделился секретом своего успехаВчера, 22:00 - 1935 5
Экономика Украины уже несколько лет превосходит прогнозы мировых аналитиков - эксперт IIFВчера, 15:00 - 1660 1
В Женеве показали электросуперкар мощностью почти 2000 л.с. с разгоном до 100 км за 1,8 с2 ч. назад - 267
Ученым удалось "перепрограммировать" нейроны мозга09.03.2018, 15:10 - 1733
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)06.03.2018, 10:50 - 1169
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер05.03.2018, 15:10 - 10168
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 2147 5
Бетонні дороги: чи потрібні вони УкраїніОбговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок