Межбанк: доллар понизился

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,05 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «сжатия» на рынке гривневого ресурса и оттока средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «легче», опустившись с уровня 42 464,0 млн. грн. к отметке 39 203,5 млн. грн., намекая на вероятность пролонгации ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.

Довольно рано, около 10.15, выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке понизилась до 25,93/25,97 UAH/USD. «Пока вниз, как и предполагалось», – констатировал наш гуру.

К 10.20 цена доллара на межбанке, пролонгировав снижение, консолидировалась на уровне 25,90/25,95 UAH/USD.

Не выдержав такого давления «медведей» на доллар, НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу «зеленых» излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.00 Киева.

Анонс регулятора об аукционе остановил коррекцию доллара на цифре 25,90/25,95 UAH/USD по состоянию на 10.30 Киева.

Около 10.45 котировки доллара на межбанке ограничились сужением спреда до 25,92/25,94 UAH/USD.

К 11.08 цена безналичного доллара не покинула отметку 25,92/25,94 UAH/USD, а рынок перешел в режим ожидания первых цифр результатов валютного аукциона.

Около 11.10 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9465, цена отсечки – 25,9500 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,0100 / 26,0500

евро – 32,2784/ 32,3280

российский рубль – 0,4567 / 0,4568

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2327/ 1,2328

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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