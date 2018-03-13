Франция выделит 700 млн евро на солнечную энергетику развивающимся странам

Франция выделит 700 млн евро развивающимся странам для развития проектов солнечной энергетики.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на открытии Международного солнечного альянса в Нью-Дели, информирует DW со ссылкой на AFP.
По словам Макрона, деньги будут предоставлены странам с переходной экономикой в виде кредитов и пожертвований до 2022 года.
“Мы должны устранить все препятствия и увеличить масштабы”, – заявил он.
Франция уже выделила 300 млн евро на похожую инициативу, когда в 2015 году вместе с Индией учредила глобальный альянс для развития проектов солнечной энергетики.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поддержал инициативу Макрона. “Мы должны сделать так, чтобы более эффективная и выгодная солнечная технология была доступна для всех”, – сказал он.
Лидеры обеих стран надеются, что деятельность альянса позволит к 2030 году направить около одного триллиона долларов на развитие солнечных технологий в 121 стране, где не хватает инвестиций в этот сектор. Эти страны являются “самыми солнечными в мире и при этом получают наименьший объем электроэнергии от солнца”, – отметила бывший французский министр экологии, специальная представительница альянса Сеголен Руаяль.
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