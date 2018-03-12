Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 215 0

Парламенты Литвы, Латвии и Польши выступили против "Северного потока-2"

Парламенты Литвы, Латвии и Польши выступили против "Северного потока-2"

Спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши в воскресенье, 11 марта, подписали совместное заявление, предостерегающее коллег из других стран Евросоюза от участия в строительстве газопровода “Северный поток-2”.

“Этот проект представлен как коммерческий, однако, без сомнения, он является политическим инструментом, который увеличит зависимость Европейского Союза от одного источника энергии — от России”, — говорится в документе, отрывки из которого опубликованы на сайте литовского Сейма.

Читайте также: Гройсман поручил Минюсту активизировать меры по взысканию штрафа с Газпрома

“Северный поток-2” следует рассматривать в широком контексте враждебных действий России в киберпространстве и ее военной активности”, — считают парламентарии, указав, что настоящей причиной этого “политического решения” является прекращение транзита газа через территорию Украины.

В феврале семь депутатов германского бундестага и Европейского парламента, представляющие Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), “зеленых” и Свободную демократическую партию (СвДП), выступили против строительства газопровода “Северный поток-2”.

По мнению авторов обращения, политика ЕС в области энергетики и солидарность с партнерами говорят против строительства второй очереди газопровода из России через Балтийское море в Германию. Реализация этого проекта, подчеркивается в документе, приведет “к расколу ЕС и утере доверия”.

Справка Finance.ua:

  • “Газпром” намерен начать строительство второй ветки газопровода в 2018 году и завершить его к концу 2019 года.
  • Протяженность “Северного потока-2” с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должна составить 1220 км.
  • Газопровод будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.
По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Газпром
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018