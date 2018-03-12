Парламенты Литвы, Латвии и Польши выступили против "Северного потока-2"

Спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши в воскресенье, 11 марта, подписали совместное заявление, предостерегающее коллег из других стран Евросоюза от участия в строительстве газопровода “Северный поток-2”.

“Этот проект представлен как коммерческий, однако, без сомнения, он является политическим инструментом, который увеличит зависимость Европейского Союза от одного источника энергии — от России”, — говорится в документе, отрывки из которого опубликованы на сайте литовского Сейма.

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“Северный поток-2” следует рассматривать в широком контексте враждебных действий России в киберпространстве и ее военной активности”, — считают парламентарии, указав, что настоящей причиной этого “политического решения” является прекращение транзита газа через территорию Украины.

В феврале семь депутатов германского бундестага и Европейского парламента, представляющие Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), “зеленых” и Свободную демократическую партию (СвДП), выступили против строительства газопровода “Северный поток-2”.

По мнению авторов обращения, политика ЕС в области энергетики и солидарность с партнерами говорят против строительства второй очереди газопровода из России через Балтийское море в Германию. Реализация этого проекта, подчеркивается в документе, приведет “к расколу ЕС и утере доверия”.

Справка Finance.ua:

“Газпром” намерен начать строительство второй ветки газопровода в 2018 году и завершить его к концу 2019 года.

Протяженность “Северного потока-2” с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должна составить 1220 км.