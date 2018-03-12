Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 153 0

Audi и китайская FAW создадут два СП в Китае

Audi и китайская FAW создадут два СП в Китае

Немецкая автомобильная компания Audi AG и автопроизводитель FAW-Volkswagen, являющийся совместным предприятием немецкого концерна Volkswagen AG и китайской автомобильной First Automobile Works (FAW Group), создадут два совместных предприятия (СП) в Китае, сообщается в совместном релизе компаний.

Одна из компаний станет дистрибьютором совместной продукции Audi и FAW-Volkswagen, другая займется разработкой новых схем мобильности и оказания цифровых услуг. Ожидается, что обе новые компании начнут свою деятельность к концу 2018 года.

FAW и Audi подписали меморандум о взаимопонимании по созданию двух новых компаний для осуществления продаж, а также улучшения мобильности и качества цифровых услуг. Благодаря этим мерам мы сможем кардинально реструктурировать наш бизнес в Китае”, – говорится в сообщении.

В январе 2017 года Audi уже сообщала о расширении партнерства с FAW в Китае. Компании тогда решили совместно производить в течение ближайших пяти лет новые модели электромобилей. Договор также предполагает сотрудничество компаний в области финансовых услуг. В частности, китайская компания обязалась помочь немецкой обслуживать быстро растущий спрос со стороны китайских клиентов.

Справка Finance.ua:

  • Немецкая автомобилестроительная компания Audi Group входит в состав концерна Volkswagen Group.
  • Основана в 1909 году.
  • FAW – старейшая автомобилестроительная компания Китая, выпускает легковые и коммерческие автомобили всех классов на основе собственных исследований и разработок.
По материалам ПРАЙМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018