Audi и китайская FAW создадут два СП в Китае

Немецкая автомобильная компания Audi AG и автопроизводитель FAW-Volkswagen, являющийся совместным предприятием немецкого концерна Volkswagen AG и китайской автомобильной First Automobile Works (FAW Group), создадут два совместных предприятия (СП) в Китае, сообщается в совместном релизе компаний.

Одна из компаний станет дистрибьютором совместной продукции Audi и FAW-Volkswagen, другая займется разработкой новых схем мобильности и оказания цифровых услуг. Ожидается, что обе новые компании начнут свою деятельность к концу 2018 года.

“FAW и Audi подписали меморандум о взаимопонимании по созданию двух новых компаний для осуществления продаж, а также улучшения мобильности и качества цифровых услуг. Благодаря этим мерам мы сможем кардинально реструктурировать наш бизнес в Китае”, – говорится в сообщении.

В январе 2017 года Audi уже сообщала о расширении партнерства с FAW в Китае. Компании тогда решили совместно производить в течение ближайших пяти лет новые модели электромобилей. Договор также предполагает сотрудничество компаний в области финансовых услуг. В частности, китайская компания обязалась помочь немецкой обслуживать быстро растущий спрос со стороны китайских клиентов.

Справка Finance.ua:

Немецкая автомобилестроительная компания Audi Group входит в состав концерна Volkswagen Group.

Основана в 1909 году.