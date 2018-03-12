Audi и китайская FAW создадут два СП в Китае

Немецкая автомобильная компания Audi AG и автопроизводитель FAW-Volkswagen, являющийся совместным предприятием немецкого концерна Volkswagen AG и китайской автомобильной First Automobile Works (FAW Group), создадут два совместных предприятия (СП) в Китае, сообщается в совместном релизе компаний.
Одна из компаний станет дистрибьютором совместной продукции Audi и FAW-Volkswagen, другая займется разработкой новых схем мобильности и оказания цифровых услуг. Ожидается, что обе новые компании начнут свою деятельность к концу 2018 года.
“FAW и Audi подписали меморандум о взаимопонимании по созданию двух новых компаний для осуществления продаж, а также улучшения мобильности и качества цифровых услуг. Благодаря этим мерам мы сможем кардинально реструктурировать наш бизнес в Китае”, – говорится в сообщении.
В январе 2017 года Audi уже сообщала о расширении партнерства с FAW в Китае. Компании тогда решили совместно производить в течение ближайших пяти лет новые модели электромобилей. Договор также предполагает сотрудничество компаний в области финансовых услуг. В частности, китайская компания обязалась помочь немецкой обслуживать быстро растущий спрос со стороны китайских клиентов.
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