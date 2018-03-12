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Зачем Google помогает Пентагону в создании искусственного интеллекта

Зачем Google помогает Пентагону в создании искусственного интеллекта

Пилотным проектом Google совместно с Минобороны стала инициатива Maven, сообщает “Сегодня”.

Технологии компании понадобились Пентагону из-за количества материала, который снимают военные дроны каждый день.

Данных стало так много, что аналитики ведомства уже физически не способны его отсмотреть. Как отметил соавтор отчёта об использовании искусственного интеллекта в армии Грег Аллен (Greg Allen), военные научились собирать информацию, но не позаботились о технологиях для анализа данных.

Сотрудники Google узнали о проекте из внутренней интернет-рассылки. Источники издания уточнили, что некоторые из них возмутились использованием технологий компании в военных целях. Собеседники Gizmodo отметили, что рассылка подняла важный вопрос об этичности разработки и использования машинного обучения.

В задачи Maven входит распознавание 38 категорий объектов, заснятых военными дронами. Алгоритм в том числе должен отслеживать перемещения людей, когда они заходят или выходят из разных помещений.

В разговоре с Gizmodo представитель компании подтвердил сотрудничество с Министерством обороны США и отметил, что в компании знают о проблемах этичности использования искусственного интеллекта в военных целях и уже разрабатывают соответствующие политики.

По материалам Сегодня
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