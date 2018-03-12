Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 96 0

Трояны-майнеры приносят миллионы

Трояны-майнеры приносят миллионы

«Лаборатория Касперского» обнаружила хакерские группировки, использующие методы и техники сложных целевых атак для распространения троянов, предназначенных для скрытой добычи криптовалют.

Бум цифровых денег привёл к тому, что пользователи интернета всё чаще подвергаются атакам программ-майнеров.

По оценкам, интенсивность таких нападений в прошлом году выросла практически в полтора раза по сравнению с 2016 годом.

Для распространения зловредов с функциями добычи цифровых денег используются разные методы. Такие трояны могут скрываться в различных приложениях или играх. Пользователи становятся жертвами рекламного ПО.

Злоумышленники также начали прибегать к сложным техникам заражения – целевым атакам. Схема подобных нападений выглядит следующим образом. Жертву вынуждают скачать и установить некую программу со скрытым майнером. Установщик работает как легитимная утилита для Windows, а его главная цель – скачать сам майнер с удалённого сервера. После начала исполнения программы запускается легитимный процесс, а его код изменяется на вредоносный.

В результате троян работает под прикрытием легитимного процесса, поэтому пользователь не может распознать заражение. Хакеры делают так, что отменить задачу становится невозможно: при попытке остановить операцию система перезагружается. В результате преступники обеспечивают своё присутствие на компьютере на продолжительное время.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018