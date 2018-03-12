Трояны-майнеры приносят миллионы

«Лаборатория Касперского» обнаружила хакерские группировки, использующие методы и техники сложных целевых атак для распространения троянов, предназначенных для скрытой добычи криптовалют.
Бум цифровых денег привёл к тому, что пользователи интернета всё чаще подвергаются атакам программ-майнеров.
По оценкам, интенсивность таких нападений в прошлом году выросла практически в полтора раза по сравнению с 2016 годом.
Для распространения зловредов с функциями добычи цифровых денег используются разные методы. Такие трояны могут скрываться в различных приложениях или играх. Пользователи становятся жертвами рекламного ПО.
Злоумышленники также начали прибегать к сложным техникам заражения – целевым атакам. Схема подобных нападений выглядит следующим образом. Жертву вынуждают скачать и установить некую программу со скрытым майнером. Установщик работает как легитимная утилита для Windows, а его главная цель – скачать сам майнер с удалённого сервера. После начала исполнения программы запускается легитимный процесс, а его код изменяется на вредоносный.
В результате троян работает под прикрытием легитимного процесса, поэтому пользователь не может распознать заражение. Хакеры делают так, что отменить задачу становится невозможно: при попытке остановить операцию система перезагружается. В результате преступники обеспечивают своё присутствие на компьютере на продолжительное время.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько платят украинцам за час работыВчера, 08:00 - 3827 14
Стало известно, сколько украинских семей получают субсидииВчера, 12:00 - 1519 13
Осовременивание пенсий: в прошлом году 90% пенсионеров получили повышенные выплатыВчера, 21:00 - 364 9
Илон Маск поделился секретом своего успехаВчера, 22:00 - 589 3
Названы самые опасные для жизни отрасли экономики УкраиныВчера, 09:00 - 1125 3
Сколько платят украинцам за час работыВчера, 08:00 - 3827 14
ТОП-5 самых надежных автомобилей родом из 90-хВчера, 14:00 - 3205 1
Евростат сравнил жителей стран ЕС по уровню благосостоянияВчера, 10:00 - 2200
Стало известно, сколько украинских семей получают субсидииВчера, 12:00 - 1519 13
Экономика Украины уже несколько лет превосходит прогнозы мировых аналитиков - эксперт IIFВчера, 15:00 - 1353 1
Ученым удалось "перепрограммировать" нейроны мозга09.03.2018, 15:10 - 1483
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)06.03.2018, 10:50 - 1102
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер05.03.2018, 15:10 - 9929
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 2049 5
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 3344
Осучаснення пенсій: минулого року 90% пенсіонерів...Обговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші