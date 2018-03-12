Трояны-майнеры приносят миллионы

«Лаборатория Касперского» обнаружила хакерские группировки, использующие методы и техники сложных целевых атак для распространения троянов, предназначенных для скрытой добычи криптовалют.

Бум цифровых денег привёл к тому, что пользователи интернета всё чаще подвергаются атакам программ-майнеров.

По оценкам, интенсивность таких нападений в прошлом году выросла практически в полтора раза по сравнению с 2016 годом.

Для распространения зловредов с функциями добычи цифровых денег используются разные методы. Такие трояны могут скрываться в различных приложениях или играх. Пользователи становятся жертвами рекламного ПО.

Злоумышленники также начали прибегать к сложным техникам заражения – целевым атакам. Схема подобных нападений выглядит следующим образом. Жертву вынуждают скачать и установить некую программу со скрытым майнером. Установщик работает как легитимная утилита для Windows, а его главная цель – скачать сам майнер с удалённого сервера. После начала исполнения программы запускается легитимный процесс, а его код изменяется на вредоносный.

В результате троян работает под прикрытием легитимного процесса, поэтому пользователь не может распознать заражение. Хакеры делают так, что отменить задачу становится невозможно: при попытке остановить операцию система перезагружается. В результате преступники обеспечивают своё присутствие на компьютере на продолжительное время.