В Daimler видят будущее в увеличении в батареях содержания никеля

Автомобильная промышленность в дальнейшем перейдёт на выпуск батарей с более высоким содержанием никеля для электрических автомобилей, заявил Ола Каеллениус (Ola Kaellenius), член правления автомобильной компании Daimler, ответственный за исследования и разработки.

Высокие цены на кобальт вынуждают производителей искать пути изменения конструкции батарей, используемых в электрических автомобилях, с целью уменьшения содержания кобальта, заменив его никелем.

Более половины ежегодно добываемых запасов кобальта в мире поступает из Демократической Республики Конго. За последние пару лет цена на кобальт выросла более чем в три раза. И большей частью это связано с ростом популярности электромобилей. В аккумуляторной батарее электромобиля имеется от 8 до 12 кг кобальта.

Эксперты опасаются, что в дальнейшем кобальт может стать дефицитом, что окажет негативное воздействие на расширение производства электромобилей. Хотя практически все крупные автомобильные компании планируют увеличить выпуск электрического транспорта.

Переход на использование в батареях никеля действительно позволит решить эту проблему. Запасов никеля в мире гораздо больше — около 300 млн т, в то время как запасы кобальта оцениваются в 7 млн т. К тому же добыча никеля не ограничена одним регионом.