В Daimler видят будущее в увеличении в батареях содержания никеля

Автомобильная промышленность в дальнейшем перейдёт на выпуск батарей с более высоким содержанием никеля для электрических автомобилей, заявил Ола Каеллениус (Ola Kaellenius), член правления автомобильной компании Daimler, ответственный за исследования и разработки.
Высокие цены на кобальт вынуждают производителей искать пути изменения конструкции батарей, используемых в электрических автомобилях, с целью уменьшения содержания кобальта, заменив его никелем.
Более половины ежегодно добываемых запасов кобальта в мире поступает из Демократической Республики Конго. За последние пару лет цена на кобальт выросла более чем в три раза. И большей частью это связано с ростом популярности электромобилей. В аккумуляторной батарее электромобиля имеется от 8 до 12 кг кобальта.
Эксперты опасаются, что в дальнейшем кобальт может стать дефицитом, что окажет негативное воздействие на расширение производства электромобилей. Хотя практически все крупные автомобильные компании планируют увеличить выпуск электрического транспорта.
Переход на использование в батареях никеля действительно позволит решить эту проблему. Запасов никеля в мире гораздо больше — около 300 млн т, в то время как запасы кобальта оцениваются в 7 млн т. К тому же добыча никеля не ограничена одним регионом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько платят украинцам за час работыВчера, 08:00 - 3827 14
Стало известно, сколько украинских семей получают субсидииВчера, 12:00 - 1518 13
Осовременивание пенсий: в прошлом году 90% пенсионеров получили повышенные выплатыВчера, 21:00 - 362 9
Илон Маск поделился секретом своего успехаВчера, 22:00 - 588 3
Названы самые опасные для жизни отрасли экономики УкраиныВчера, 09:00 - 1125 3
Сколько платят украинцам за час работыВчера, 08:00 - 3827 14
ТОП-5 самых надежных автомобилей родом из 90-хВчера, 14:00 - 3193 1
Евростат сравнил жителей стран ЕС по уровню благосостоянияВчера, 10:00 - 2200
Стало известно, сколько украинских семей получают субсидииВчера, 12:00 - 1518 13
Экономика Украины уже несколько лет превосходит прогнозы мировых аналитиков - эксперт IIFВчера, 15:00 - 1353 1
Ученым удалось "перепрограммировать" нейроны мозга09.03.2018, 15:10 - 1483
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)06.03.2018, 10:50 - 1102
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер05.03.2018, 15:10 - 9929
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 2049 5
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 3344
Осучаснення пенсій: минулого року 90% пенсіонерів...Обговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші