Ученые предложили искать внеземные цивилизации по космическому мусору

Испанский астроном Гектор Сокас-Наварро заявил о том, что искать внеземные цивилизации можно не только по радиосигналам, но и по космическому мусору, который окружает планеты, на которых они живут.
По мнению астронома, спутники и станции должны оставлять отпечаток на кривой блеска звезды, сообщает N+1.
Устройства, которые окружают гипотетическую планету, Сокас-Наварро назвал поясом Кларка. Ученый провел несколько симуляций, в которых он выяснил, какой след будет оставлять пояс Кларка на кривой блеска материнской звезды во время транзита.
В своей работе Сокас-Наварро рассмотрел несколько планет, включая Землю, Проксиму b и TRAPPIST-1 d, e, f, g.
Согласно расчетам, лучше всего пояс Кларка (при его достаточной плотности) будет видно в системе из красного карлика и планеты на тесной орбите.
Согласно симуляциям, 10-метровый телескоп, работающий в ИК-диапазоне, сможет зарегистрировать искусственные объекты вокруг Проксимы b.
Кроме того, подобный телескоп сможет увидеть пояс Кларка вокруг большинства планет системы TRAPPIST-1 — TRAPPIST-1d, -e и -f.
С планетой, похожей на Землю, ситуация несколько сложнее: если она будет вращаться вокруг солнцеподобной звезды, современные инструменты не смогут разглядеть вокруг нее следы внеземной цивилизации — учитывая современный темп развития технологий, телескопы смогут обнаружить пояс Кларка на орбите другой планеты, похожей на Землю, не ранее, чем через 200 лет.
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