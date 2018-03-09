Американский суд признал криптовалюты товаром

Американский суд решил, что криптовалюты, такие как биткоин, могут рассматриваться как товары и подлежать соответствующему регулированию.
Об этом сообщает Reuters.
В постановлении Вайнштейна сказано, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) имеет право предъявить иск о мошенничестве Макдоннеллу, который, по данным ведомства, с января 2017 создал сервис Coin Drop Markets и вводил клиентов в заблуждение, предлагая им консультации по торговле криптовалютой.
В реальности клиенты не получали советов, за которые они платили. Coin Drop Markets никогда не регистрировалась в CFTC, а Макдоннелл закрыл сайт компании и перестал отвечать на запросы клиентов.
Окружной судья также вынес предварительный судебный запрет в адрес Макдоннелла и Coin Drop Markets на участие в товарных сделках.
Стоит отметить, что впервые CFTC признала криптовалюты товаром в 2015 году. Судья Джек Вайнштейн подтвердил это решение, заявив, что CFTC имеет широкую свободу действий для толкования федерального закона, регулирующего сырьевые товары.
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