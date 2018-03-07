День финансов, 7 марта: Все для милых дам - 4G, дорогая растаможка, повышение пенсий с 2043

В преддверии праздника стало известно о многих «подарках». Правда, не только для женщин, но и для всех украинцев:

4G для украинок . В Украине уже до майских праздников обещают включить 4G – мобильный интернет, способный развивать скорость до 100 М/бит в секунду. Этот стандарт связи еще называют LTE и он значительно выше по скорости, чем 3G.

Дорогая растаможка – для дорогих дам. Таможенное оформление при импорте автомобилей в страны Евросоюза – относительно недешевая процедура, цена машины может вырасти на 55%. При этом, как уверяет гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров, если сравнивать растаможку в ЕС с растаможкой в Украине, то оказывается, что в Европе существенно дороже.

Укрепление гривны к лету. Курс доллара в Украине к лету может опуститься до 25,5-25,8 грн/долл. Такой прогноз сегодня озвучили финансовые аналитики,, которые отметили самое сильное укрепление гривны за полтора года.

Повышение пенсий с 2043. Власти подтвердили свои намерения ввести с 2019 года накопительные пенсии. Раде рекомендуют принять законопроект №6677. Документ вносит кардинальные изменения в закон о пенсстраховании. Среди прочего, если закон примут, то первые массовые выплаты накопительных пенсий начнутся с 2043 года, когда нынешним 35-летним будет по 60, при условии, что к тому времени власти не повысят пенсвозраст.

Приватизация по-новому. Закон Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества” во вторник был официально опубликован в парламентской газете “Голос Украины” и вступил в силу в среду, 7 марта. Данный закон заменяет семь действующих законов в сфере приватизации. Детальнее тут.

Земля на продажу. МВФ уверяет, что пришло время открыть рынок земли в Украине. “Земельная реформа – один их ключевых элементов программы реформ, поддерживаемых Фондом. В середине прошлого года мы согласились с тем, что для подготовки земельной реформы нужно больше времени, ведь она должна быть успешной. Время ввести рынок земли уже пришло, и мы ждем подачи законопроекта о масштабной земельной реформе в Верховную Раду”, – говорит представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.