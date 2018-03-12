В МЭРТ рассказали, когда экономика оправится от оккупации

Экономика Украины вернется на уровень, который был до оккупации Крыма и Донбасса, через 3-4 года.
Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.
По его словам, в результате агрессии России на Донбассе и оккупации ею Крыма Украина потеряла в 2014 году 15,75% ВВП, в 2015 – еще 9,8%.
В 2016 году, говорит чиновник, в Украине произошла макроэкономическая стабилизация, в 2017 году прогнозировался даже рост до 3%, но ему помешала блокада ОРДЛО.
“Понимаем причины – Донбасс, временная потеря Автономной Республики Крым. Но мы просчитывали два сценария, как вернуться хотя бы к уровню ВВП 2013 года. В принципе, это возможно в ближайшие три-четыре года. По первому, “бюджетному” сценарию – в 2021 году, а по второму – в 2020 году”, – говорит чиновник.
Он отметил, что этому будут способствовать реформы в стране.
“Реформы не могут в первый год показать результат, они имеют отсроченный эффект – становятся ощутимыми на второй, на третий год”, – говорит Титарчук.
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