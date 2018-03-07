Межбанк: доллар упал на росте предложения СКВ из-за рубежа и спросе на гривну

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 13,31 коп., на торгах среды укрепился на 25,53 коп., оказавшись на уровне 26,0937 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 07 марта с уровней предыдущего закрытия 26,27/26,31 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.07 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» упал в цене, провалившись к 26,06/26,16, а через 9 минуты оказался на цифре 26,07/26,12 UAH/USD.

Замедление коррекции доллара стало следствием появления на рынке НБУ, где он по запросу наилучшего курса выкупал СКВ у 20-тки уполномоченных банков.

К 10.45 регулятор принял решение провести валютный аукцион, ставя перед собой цель «заморозить» курс «американца».

Собственно, в этом состоит главное отличие аукциона, в результате которого доллар укрепляется в цене. Скупка же СКВ у «придворных» банков не замедляет коррекцию курса доллара.

Известие об аукционе приостановило «баксопад» на отметке 26,06/26,09 UAH/USD и «американец» не покидал эти уровни до 11.10 Киева.

Стали известны параметры валютного аукциона: объем – $100,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 11.15 Киева.

К 11.11 игроки, спохватившись, приподняли цену доллара вначале до 26,08/26,11, а спустя 25 минут – до 26,10/26,13 UAH/USD, надеясь, что НБУ станет выкупать СКВ по хорошей цене. Справедливости ради укажем, что этот рост мог стать следствием оттока продавцов доллара на аукцион, а на рынке остались лишь покупатели.

Меж тем стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 26,1119, цена отсечки – 26,1190 UAH/USD.

Рынок не отреагировал на эту информацию, констатировав стабильность цен.

Вскоре стали известны все нюансы аукциона. Было подано заявок на сумму $68,70 млн., из которых НБУ удовлетворил $58,80 млн. Средневзвешенный курс составил 26,1119, максимальный (цена отсечки) – 26,1190, минимальный – 26,1000 UAH/USD.

Часть игроков, заявки которых не были реализованы на аукционе, вернулись со своими предложениями на рынок, одномоментно обвалив курс доллара до 26,03/26,07 по состоянию на 12.10 Киева, а на обед игроки ушли в 12.50 на фоне цифры 26,05/26,08 UAH/USD.

Отсутствие НБУ на межбанке после обеда позволило сохранившемуся доминированию предложения СКВ уронить ее около 13.10 до 26,01/26,05 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.

На цифре 26,01/26,05 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.

Большинство сделок на межбанке 07 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0937 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,0100 / 26,0500

евро – 32,3300/ 32,3801

российский рубль – 0,4567 / 0,4578

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2414 / 1,2415

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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