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Как работается женщинам-предпринимателям в разных странах (инфографика)

Как работается женщинам-предпринимателям в разных странах (инфографика)

В развитых странах женщины-предприниматели достигают лучших результатов, опираясь на более широкий доступ к ресурсам, в частности к капиталу, финансовым услугам и образовательным программам.

Об этом свидетельствует исследование Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE).

В целом исследование Mastercard выявило, что во всем мире и женщины-предприниматели с большим опытом и начинающие продолжают развивать собственное дело вопреки гендерно-культурным предубеждениям.

По результатам исследования, в ТОП-10 стран с лучшими условиями и возможностями ведения успешного бизнеса для женщин-предпринимателей вошли:
1. Новая Зеландия — 74,2
2. Швеция — 71,3
3. Канада — 70,9
4. Соединенные Штаты — 70,8
5. Сингапур — 69,2
6. Португалия — 69,1
7. Австралия — 68,9
8. Бельгия — 68,7
9. Филиппины — 68,0
10. Великобритания — 67,9

Mastercard Index of Women Entrepreneurs также обнаружил, что развитые страны с благоприятными экономическими условиями не имеют иммунитета к культурным предубеджениям относительно женщин-предпринимателей.

Исследование Mastercard также показало, что возможность для женщин заниматься бизнесом не обязательно связана с темпами экономического развития страны. Согласно исследованию, в таких странах, как Гана (46,4%), Уганда (33,8%) и Вьетнам (31,3%), доля женщин-предпринимателей выше по сравнению с некоторыми более развитыми странами (например, Польшей — 30,3%, Испанией – 29,4%, Португалией — 28,7%).

Женщины в этих странах занимаются бизнесом из-за необходимости выживания вопреки отсутствию финансового капитала и поддержки.

По материалам Finance.UA
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