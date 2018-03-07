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"Богдан" за два года получил 26 миллионов на тендерах для АТО

"Богдан" за два года получил 26 миллионов на тендерах для АТО

В течение 2016-2017 годов официальный дистрибьютор китайской продукции Great Wall “Богдан-Индустрия” подписала тендерные контракты на 26,1 миллиона гривен для поставки техники в зону АТО.

Об этом сообщил Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, ссылаясь на анализ открытых закупок, при котором не учитывались засекреченные контракты.

При отсутствии конкурентов в течение августа-сентября прошлого года ООО “Богдан Индустрия” получило два контракта от Национальной гвардии.

Первый контракт на 2,78 млн гривен за поставки 6-и внедорожников Great Wall Haval H3.

Второй контракт на 9,32 млн гривен за поставку 15 грузовых автомобилей, модель которых не указана.

В 2016 году фирма получила еще три контракта от Нацгвардии: контракт на 8 млн гривен за поставки 14 пикапов Great Wall Wingle 5, контракт на 2,5 млн гривен за поставки 5-и внедорожников Great Wall Haval H3 и контракт на 2,9 млн гривен за шесть авто, модель которых не указана.

Все три соглашения подписаны без конкурса после так называемой переговорный процедуры, которую провели в короткие сроки из-за АТО.

Еще один контракт на поставку двигателей на 640 тыс гривен “Богдан” получил от государственной компании “Артем” из концерна “Укроборонпром”.

Справка Finance.ua:

  • ООО “Богдан Индустрия” входит в корпорацию “Богдан Моторс”.
  • Бенефициаром корпорации “Богдан Моторс” является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс.
  • Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко.
По материалам Економічна Правда
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