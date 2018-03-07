"Богдан" за два года получил 26 миллионов на тендерах для АТО

В течение 2016-2017 годов официальный дистрибьютор китайской продукции Great Wall “Богдан-Индустрия” подписала тендерные контракты на 26,1 миллиона гривен для поставки техники в зону АТО.
Об этом сообщил Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, ссылаясь на анализ открытых закупок, при котором не учитывались засекреченные контракты.
При отсутствии конкурентов в течение августа-сентября прошлого года ООО “Богдан Индустрия” получило два контракта от Национальной гвардии.
Первый контракт на 2,78 млн гривен за поставки 6-и внедорожников Great Wall Haval H3.
Второй контракт на 9,32 млн гривен за поставку 15 грузовых автомобилей, модель которых не указана.
В 2016 году фирма получила еще три контракта от Нацгвардии: контракт на 8 млн гривен за поставки 14 пикапов Great Wall Wingle 5, контракт на 2,5 млн гривен за поставки 5-и внедорожников Great Wall Haval H3 и контракт на 2,9 млн гривен за шесть авто, модель которых не указана.
Все три соглашения подписаны без конкурса после так называемой переговорный процедуры, которую провели в короткие сроки из-за АТО.
Еще один контракт на поставку двигателей на 640 тыс гривен “Богдан” получил от государственной компании “Артем” из концерна “Укроборонпром”.
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