По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (34,428 млн и 12,922 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 32). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,40-26,41 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 69 активных заявок по доллару на сумму более 47, 450 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,1000 – 1 000
26,2500 – 4 200
26,2600 – 3 300
26,2700 – 6 000
26,2800 – 5 000
26,2800 – 88 888
26,3000 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,3420 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1996 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы начнут получать повышенные пенсии только с 2043 года - проект закона12 ч. назад - 2126 52
Растаможка автомобилей в ЕС в 1,5 раза дороже, чем в Украине - ВААИД14 ч. назад - 3711 29
Порошенко раскритиковал требования МВФ по антикоррупционному судуВчера, 21:30 - 2341 21
Украинцам показали, из чего состоит тариф на газ для населения (инфографика)4 ч. назад - 805 11
МВФ: пришло время открыть рынок земли в Украине6 ч. назад - 2069 9
Эксперты пророчат украинцам резкие скачки курса доллара13 ч. назад - 4808 2
Растаможка автомобилей в ЕС в 1,5 раза дороже, чем в Украине - ВААИД14 ч. назад - 3711 29
Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара в Украине в марте9 ч. назад - 3034 1
Вступает в силу Закон Украины о приватизации: что он меняет15 ч. назад - 2867
Украинцы начнут получать повышенные пенсии только с 2043 года - проект закона12 ч. назад - 2126 52
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)Вчера, 10:50 - 717
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссоверПозавчера, 15:10 - 8923
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 1559 2
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 2946
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 7195 13
Українці почнуть отримувати підвищені пенсії тільки з...Обговорення статей
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів