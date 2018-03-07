По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (34,428 млн и 12,922 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 32). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,40-26,41 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 69 активных заявок по доллару на сумму более 47, 450 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,3500 – 10 00026,3100 – 2 00026,3000 – 10 00026,2800 – 20 00026,2500 – 8 00026,2500 – 17 00026,2500 – 550

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1000 – 1 000

26,2500 – 4 200

26,2600 – 3 300

26,2700 – 6 000

26,2800 – 5 000

26,2800 – 88 888

26,3000 – 15 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,3420 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1996 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.