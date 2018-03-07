Данилюк рассказал, в каком случае могут пересмотреть стратегию госбанков

Стратегию государственных банков нужно будет пересмотреть, если в течение полугода не будут созданы наблюдательные советы “Ощадбанка” и “Укрэксимбанка”.

Об этом в интервью рассказал министр финансов Александр Данилюк.

“Сейчас в Верховной Раде находится законопроект (№7180-ред.), который предусматривает создание наблюдательных советов в госбанках по новым принципам, когда большинство в них – независимые члены. И я хочу обратить внимание, что если в течение полугода не будут сформированы независимые наблюдательные советы для двух банков – “Ощадбанка” и “Укрэксимбанка” – нам придется пересматривать принятую стратегию.

Должна быть гарантия, что банк будет управляться профессионально, и что стратегия будет реализовываться. Здесь важна роль наблюдательного совета”, – сказал Данилюк. Он подчеркнул, что до сих пор ни в “Укрэксимбанке”, ни в “Ощадбанке” не создан наблюдательный совет. Министр напомнил, что на заседании правительства, когда была утверждена стратегия госбанков, Кабмин, выполняя функцию отсутствующего наблюдательного совета утвердил стратегию и “Ощадбанка”.

“Над ней очень серьезно работал Андрей Пышный, председатель правления “Ощадбанка”, – ред.), весь менеджмент банка. Я видел, насколько они выложились в этой работе, они верят в конкуренцию, в свои возможности. Что касается “Укрэксимбанка”, он также должен обновить свою стратегию. И в соответствии со стратегией для всего государственного банковского сектора четко определено, каким банком он станет”, – рассказал Данилюк.