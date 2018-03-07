Швейцария добилась открытия украинского рынка молокопродуктов

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Компетентный орган Швейцарии согласовали форму ветеринарного сертификата для экспорта термически обработанного молока и молочных продуктов, импортируемых в Украину из Швейцарии, — говорится в сообщении пресс-центра украинской Госпродпотребслужбы.

Тем временем, как сообщалось ранее, в России полностью провалилось импортозамещение украинских сыров. Так, по некоторым экспертным оценкам, на сегодняшний день до 25% сыров на российском рынке могут иметь украинское происхождение.

Напомним, Россия запретила ввозить сырообразную продукцию из Украины еще 13 ноября 2014 года, объявив на высшем уровне политику импортозамещения с точечными публичными акциями по уничтожению украинской продукции.

Напомним, ранее в Союзе молочных предприятий Украины заявляли: утверждение о том, что из-за российского эмбарго украинские молокопродукты перестали ввозиться в Россию, якобы вызвав кризис в молочной отрасли и снизив производство на украинской территории, не соответствует действительности.