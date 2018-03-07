Межбанк: доллар уронили выросший приток СКВ из-за рубежа

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,27/26,31 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «послабления» на рынке гривневого ресурса и роста средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «тяжелее», поднявшись с уровня 41 368,9 млн. грн. к отметке 42 464,0 млн. грн., намекая на вероятность остановки ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.

Довольно рано, около 10.08, выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке обвалилась до 26,06/26,16 UAH/USD. «Не иначе, прекрасный пол виноват», – предположил наш гуру.

К 10.26 цена доллара на межбанке, немного понизив темп отката,

консолидировалась на уровне 26,07/26,12 UAH/USD. Со слов очевидцев, на рынке видели регулятора с пылесосом, «хомячившего» «лишние» доллары.

По состоянию на 10.45 коррекция курса безналичного «американца» продолжалась, уронив доллар к цифре 26,06/26,09 UAH/USD. «Похоже, у регулятора долларовый пылесос забился», – предположил наш гуру.

Не выдержав такого давления «медведей» на доллар, НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу «зеленых» излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.15 Киева.

Анонс регулятора остановил коррекцию доллара на цифре 26,06/26,09 UAH/USD по состоянию на 10.56 Киева.

В рамках привычного давления на регулятора, объявившего валютный аукцион, игроки межбанка к 11.10 приподняли действующие котировки доллара до 26,08/26,11 UAH/USD, надеясь на аукционе продать СКВ подороже.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,2700 / 26,3100

евро – 32,5642,7317 / 32,6112

российский рубль – 0,4650/ 0,4659

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2425/ 1,2426

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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