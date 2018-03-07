У Коломойского заявили о недостоверности информации об убытках Приватбанка

Адвокаты украинского бизнесмена Игоря Коломойского опровергли информацию об убытках Приватбанка, которую в январе 2018 года обнародовал Национальный банк Украины (НБУ), ссылаясь на результаты расследования компании Kroll.

Об этом сообщается в заявлении адвоката Коломойского Игоря Барсученко.

Защита бизнесмена считает результаты расследования компании Kroll по Приватбанку презентацией. Также у Коломойского заявили, что по результатам “независимого расследования” никто не взял на себя ответственность, а обнародованный документ не содержит подписи какого-то лица – ни представителей Kroll, ни должностных лиц НБУ.

“Таким образом, не существует “независимого расследования компании Kroll”, а выводы, обнародованные Национальным банком Украины – сознательно недостоверная информация, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Коломойского, в связи с чем им принимаются меры по судебной защите”, – отмечается в заявлении.