Госбанк вернул НБУ 5 миллиардов "рефинанса"

Государственный “Ощадбанк” погасил досрочно кредиты рефинансирования Национального банка на 3 млрд грн и 2 млрд грн, передает FinClub.
Нацбанк предоставил государственному ПАО “Ощадбанк” кредит рефинансирования на 2 млрд грн 13 декабря 2017 года и на 3 млрд – 21 ноября.
В банке тогда объясняли необходимость в привлечении рефинансирования значительным объемом операций по кредитованию крупных корпоративных клиентов реального сектора экономики.
“Ощадбанк” основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов “Ощадбанк” занимал 2 место (222,15 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.
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