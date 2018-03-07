Эксперты прочат украинцам резкие скачки курса доллара

Курс доллара в Украине к лету может опуститься до 25,5-25,8 грн/долл., но заметно вырасти к концу 2018 года. Такой прогноз озвучили финансовые аналитики, которые отметили самое сильное укрепление гривны за полтора года, пишет Сегодня.

Так, доллар с конца января стал стоить уже почти на 2,5 гривны дешевле – еще 22 января наличный курс составлял 28,9 грн, а сегодня, 7 марта, – 26,34 грн. По словам аналитиков, главные причины укрепления гривны – новости о “газовой победе” Украины над “Газпромом” и повышение со 2 марта учетной ставки Нацбанка.

“Повышение учетной ставки до 17% будет поддерживать гривню. Позитивным фактором выступит приток валюты под участие в приватизации и победа “Нафтогаза” в Стокгольмском арбитражном суде, по которой “Газпром” обязан выплатить Украине $2,56 млрд. Поступление этих средств даже может снять на время необходимость кредита МВФ”, — сказал аналитик ГК ForexClub Андрей Шевчишин. — А вот сдержать укрепление гривны может сильный доллар, если ФРС США повысит ставку более чем на 0,25%”.

Однако, как отмечают аналитики, вполне вероятно, что скоро НБУ снизит учетную ставку на 1-1,5% и курс снова пойдет вверх к 27 грн/долл.

“К концу года возможна резкая девальвация до 30 грн/долл., учитывая, что в госбюджете заложен среднегодовой курс 29,3 грн/долл.”, – рассказал директор финансовой компании “Аверс №1” Игорь Львов.