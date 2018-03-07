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BlackBerry подала в суд на Facebook, WhatsApp и Instagram&#8205;

BlackBerry подала в суд на Facebook, WhatsApp и Instagram&#8205;

Канадская BlackBerry подала иск в суд Калифорнии на корпорацию Facebook и ее дочерние структуры — мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram.

Как сообщает CNN, производитель смартфонов обвиняет ответчиков в нарушении прав интеллектуальной собственности.

BlackBerry считает, что Facebook присвоил “инновации в производстве смартфонов” компании, так как при усовершенствовании приложений WhatsApp и Instagram использованы запатентованные наработки, связанные с вопросами безопасности, а также интерфейсом пользователя и сроками эксплуатации аккумулятора мобильного устройства.

Представители Facebook обвинения опровергают. В корпорации пообещали жестко ответить на претензии канадской компании.

По материалам Дело
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