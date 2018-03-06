Cisco и Teradata помогут городам стать «умнее»

Компании Cisco и Teradata объявили о заключении соглашения о сотрудничестве, в рамках которого планируется создание комплексного решения для интеллектуальных городов.
Сообщается, что система объединит платформу Интернета вещей (IoT) Cisco Kinetic for Cities и аналитическую платформу Teradata Analytics Platform. Решение позволит мегаполисам стать «умнее» и расширить сетевые возможности благодаря использованию средств обмена интегрированными данными.
Платформа Cisco Kinetic for Cities позволит собирать, объединять и стандартизовать информацию из разнородных и разрозненных городских источников, включая данные о дорожном движении, освещении и парковках. Эти сведения будут объединяться с другой имеющейся в городе информацией, например, данными из платёжных систем, данными о настроениях среди населения и данными из аналитических систем.
После этого платформа Teradata сможет выполнить обработку всей информации с помощью инструментов предписывающей и прогнозной аналитики, а также создать простые для понимания визуализации для того, чтобы руководство города смогло принять более грамотные и взвешенные решения.
Новое комплексное решение в числе прочего поможет автоматически выявлять случаи нарушения безопасности и создавать оповещения, локализовать заторы в дорожном движении, оптимизировать работу светофоров для снижения транспортных заторов и пр.
Внедрение платформы, как ожидается, позволит современным мегаполисам повысить уровень безопасности и качество жизни граждан. Кроме того, у городов появятся новые источники дохода благодаря повышению эффективности использования энергии, сбора и утилизации отходов и пр.
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