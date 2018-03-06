В сетях 2G и 3G обнаружили критическую уязвимость

По результатам исследования компании Positive Technologies, большинство мобильных сетей имеют ряд уязвимостей из-за поддержки стандартов 2G и 3G.
Специалисты утверждают, что крупные операторы ежедневно сталкиваются в среднем с четырьмя атаками, целью которых является блокировка связи или перехват данных отдельного абонента. Из них около 7,8% оказываются успешными.
В отчёте Positive Technologies говорится, что в сетях Signaling System 7, представляющих собой набор сигнальных протоколов, используемых для настройки большинства телефонных станций, существует много брешей. Как выяснилось, через каждую проверенную сеть можно получить информацию об абонентах или вызвать прекращение работы мобильной связи.
И хотя защита сотовых сетей оставляет желать лучшего, количество успешных атак, направленных на кражу информации о сети оператора, с 2015 по 2017 год снизилась с 49% до 18%, а доля случаев получения данных об абонентах уменьшилась с 90% до 50%.
Одними из самых редких видов атак являются те, что нацелены на оставление конкретного человека без связи. Из них только порядка 7,8% проходит успешно.
Для примера, у мобильного оператора с более чем 40 миллионами пользователей в среднем происходит четыре такие атаки в день, каждая из которых продолжается около трёх часов. Если такая атака проходит, то абонент попадает в поддельную сеть злоумышленника, где тот может получить доступ к данным пользователя или «отрезать» его от связи.
Особенности архитектуры сети не позволяют устранить все уязвимости, поэтому операторы и пользователи продолжат сталкиваться с подобными атаками до тех пор, пока будут поддерживаться сети второго и третьего поколений. В 4G используется другая система сигнализации.
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