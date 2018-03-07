Растаможка автомобилей в ЕС в 1,5 раза дороже, чем в Украине - ВААИД

Таможенное оформление при импорте автомобилей в страны Евросоюза относительно недешевая процедура, цена машины может вырасти на 55%. При этом, если сравнивать растаможку в ЕС с растаможкой в Украине, то оказывается, что в ЕС существенно дороже.

Об этом рассказал гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

“На самом деле растаможка авто в ЕС вовсе не дешевая. При ввозе авто в ЕС надо заплатить:

1). Ввозную пошлину – 10% от стоимости;

2). НДС – 19-23% от стоимости (например, наш сосед Польша – 23%);

3). Акциз (там где он есть). Например, снова Польша: на авто с маленьким объемом двигателя – порядка 3,81% от стоимости, а на авто с большим объемом – 18,3% стоимости.

Итого: для немаленького авто надо при растаможке заплатить налог порядка 55-56% от стоимости авто”, – рассказал Назаренко на своей странице в Facebook. Кроме того, автомобиль должен пройти техосмотр перед регистрацией.

Так эксперт прокомментировал планы президента США Дональда Трампа обложить дополнительными налогами импорт автомобилей из Евросоюза.

В США, по его словам, сейчас при растаможке нужно только заплатить пошлину в размере примерно 2,5% плюс получить два сертификата – на соответствие EPA (стандарт выхлопа) и на соответствие DOT (стандарт безопасности); НДС и акциза на авто в США нет.

“То есть, растаможка в ЕС для авто (например, 2 литра) из США примерно 55-56% от стоимости; а растаможка в США для аналогичного авто из ЕС – всего 2,5%. И меньше верьте тем, кто требует ввести у нас (в Украине – ред.) такую растаможку, как в ЕС – например, в Польше. У нас растаможка примерно 30-35% от стоимости авто, а у них – 55-56%”, – подчеркнул глава ВААИД.