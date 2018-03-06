Межбанк: доллар к 26,35 упал на притоке СКВ из-за рубежа

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 5,38 коп., на торгах вторника укрепился на 13,31 коп., оказавшись на уровне 26,3490 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 марта с уровней предыдущего закрытия 26,430/26,455 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.01 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» упал в цене, провалившись к 26,38/26,43, а через 24 минуты уже оказался на цифре 26,38/26,42 UAH/USD.

По состоянию на 10.35 «американец» на торгах валютного межбанка опустился к отметке 26,37/26,40, а спустя 32 минуты был уже на уровне 26,36/26,38 UAH/USD.

В это время стало очевидно, что без НБУ рынок не справится со столь динамичным падением «американца». К 11.21, когда доллар прикоснулся к цифре 26,33/26,37 UAH/USD, на рынок наконец-то вышел регулятор, выкупая «лишнюю» СКВ по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,335 UAH/USD. Гривневая интервенция немного замедлила падение доллара, цена которого по состоянию на 11.35 консолидировалась на уровне 26,32/26,35 UAH/USD, не покидая эту отметку до 13.00, когда НБУ покинул межбанк, уйдя на обед, и доллар воспользовался этим, просев к 26,31/26,34 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 15.20 Киева, когда единичные продажи СКВ на опустевшем рынке понизили курс доллара к 26,27/26,31 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,3000/ 26,3400

евро – 32,6000 /32,6563

российский рубль – 0,4663 / 0,4676

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2397/ 1,2398

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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