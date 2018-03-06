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Билл Гейтс покинул первую строчку рейтинга миллиардеров Forbes

Билл Гейтс покинул первую строчку рейтинга миллиардеров Forbes

Создатель Amazon Джефф Безос вытеснил с первой строчки рейтинга сооснователя Microsoft Билла Гейтса.

Об этом говорится в рейтинге богатейших людей планеты 2018 года Forbes.

Отмечается, что Джефф Безос, который впервые вошел в тройку миллиардеров планеты только в прошлом году, опередив миллиардера Мексики Карлоса Слима и владельца компании Zara Амансио Ортегу.

Forbes оценил состояние Безоса в 112 млрд долларов и отметил, что за год оно выросло более чем на 39 млрд, что является самым большим скачком в размере состояния за всю историю.

Состояние Гейтса оценивается в 90 млрд, а Баффета — в 83 млрд долларов.

Четвертую строчку рейтинга с состоянием в 72 млрд долларов занял французский бизнесмен Бернард Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, который в 2017-м и 2016-м годах даже не входил в топ-10 богатейших людей планеты.

По материалам Економічна Правда
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