Таможенная война: Еврокомиссия разработала ответ Трампу

В Еврокомиссии предлагают ввести пошлину в 25% на ряд американских товаров в ответ на намерения Президента Дональда Трампа ввести аналогичную пошлину на ввоз стали.
Об этом со ссылкой на проект предложений Еврокомиссии сообщает Bloomberg.
«Евросоюз намеревается получить дополнительно 2,8 млрд евро (3,5 млрд долларов) от экспорта американских товаров. Речь идет о спектре от футболок до виски и мотоциклов, если президент Трамп реализует свой план ввести 25% пошлину на ввоз стали из-за границы», – пишет агентство.
Соответствующие предложения Еврокомиссия уже обсудила накануне с представителями стран-членов.
В частности, перечень товаров из США, относительно которых может быть введена повышенная пошлина, включает футболки, джинсы, косметику, а также другую продукцию широкого потребления. Также в ЕС предлагают обложить пошлиной мотоциклы, яхты, апельсиновый сок, виски, кукурузу, другую сельскохозяйственную продукцию, а также сталь и некоторые другие виды промышленной продукции.
Как известно, в ЕС выразили серьезную обеспокоенность намерением президента США Трампа ввести 25% пошлину на импорт стали. Следовательно, перечень американских товаров, на которые ЕС намеревается ввести 25% пошлину, посылает политический сигнал Вашингтону о потенциальных внутренних экономических потерях для самих США.
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