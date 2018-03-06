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В коде Instagram обнаружена новая функция

В коде Instagram обнаружена новая функция

В пакете приложений Android от Instagram (APK) найден значок портретного затвора камеры Stories, сообщает ZN со ссылкой на TechCrunch.

Отмечается, что подобная функция позволит пользователям создавать стилизованные портреты с применением эффекта боке или другими эффектами освещения.

Представители Instagram отказались комментировать информацию о данной функции. Как подчеркивает издание, социальная сеть может вовсе отказаться от ее официального релиза.

Стоит отметить, что большинство смартфонов включают в себя портретную функцию в своих собственных приложениях камеры. Но пользователи все чаще записывают контент с помощью камер In-app Stories в Instagram и Snapchat, которые предлагают расширенное редактирование и специальные эффекты.

Кроме того, на данный момент неизвестно, будет ли режим портретной ориентации Instagram только одной настройкой или будет включать больше способов стилизации изображения.

Судя по тому, что файл для функции Rewind обозначен в коде прошивки как Reverse, режим “Портрет” может также запускаться под другим именем.

По материалам Зеркало Недели
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