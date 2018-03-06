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Гонорар Моуринью от сотрудничества с Russia Today составит 1 млн фунтов

Гонорар Моуринью от сотрудничества с Russia Today составит 1 млн фунтов

Накануне о предстоящей работе менеджера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время чемпионата мира-2018 сообщил официальный сайт телеканала Russia Today, пишет LB.

При этом детали сделки с 55-летним португальским специалистом раскрыты не были, но их сегодня приводит The Times.

Согласно источнику, контракт Моуринью рассчитан на 5 дней в первую неделю мундиаля, а его гонорар составит 200 тыс. фунтов в день.

Стоит отметить, что Жозе отклонил предложения о работе на ЧМ-2018 со стороны британских BBC и ITV.

По материалам lb.ua
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