В 2017 году суды вынесли решения по 1692 коррупционным делам

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в 2017 году решение суда получено по 1692 коррупционным делам.

Об этом заявил президент в интервью Financial Times, передает пресс-служба Порошенко.

“Мы запускаем огромный антикоррупционный пакет. Прежде всего, мы представили абсолютно независимую антикоррупционную инфраструктуру, Национальное антикоррупционное бюро”, – заявил Порошенко.

Он отметил, что сейчас открыты уголовные дела против ряда министров, руководителей правительственных учреждений, чиновников из регионов, членов парламента, включая членов правящей коалиции.

По словам президента, по 1692 коррупционным делам получено решение украинского суда только в течение 2017 года.

Напомним, 1 марта Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект № 7440 “О Высшем антикоррупционном суде”. Соответствующее решение поддержали 282 нардепа.