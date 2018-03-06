Создан аккумулятор для смартфонов с зарядкой за 30 секунд

Исследователи Корейского института передовой науки и техники создали новый тип аккумуляторов на водной основе.
По заверениям специалистов, их разработка превосходит существующие аналоги в сотни раз по всем базовым параметрам. Такие аккумуляторы имеют в разы большую ёмкость, заряжаются за 30 секунд, отличаются высокой безопасностью и служат гораздо дольше.
Специально для новых аккумуляторов корейские исследователи разработали эффективную конструкцию анода и катода, работающих в среде из электролита на водной основе. В ходе экспериментов специалисты изготовили две пластины из смеси полимера с графеном, имеющие по всей поверхности множество микропор.
В аноде эти поры пустые, тогда как в катоде — заполнены наночастицами оксида никеля. Такая структура позволяет добиться увеличения ёмкости аккумулятора в 100 раз. Исследователи только начали изучать новую технологию, поэтому ёмкость готовых прототипов крайне мала, и их мощности хватает разве что на питание светодиода. Специалисты уверяют, что помимо всех вышеперечисленных достоинств, их аккумуляторы — крайне дешёвые в реализации. Это позволит в будущем запустить их в массовое производство.
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