НКРЭКУ намерена увеличить тарифы для "Укртрансгаза" на хранение, закачку и отбор газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, намерена существенно увеличить тарифы на хранение газа в подземных хранилищах, его закачку и отбор для оператора отечественной газотранспортной системы компании “Укртрансгаз”.

Соответствующий проект решения был принят на очередном заседании комиссии. Согласно документу, планируется, что тариф на закачку газа в подземные хранилища увеличится на 95,7%, до 64,4 гривны за тысячу кубометров в сутки, тариф на отбор – на 104% – до 67,1 гривны за тысячу кубометров в сутки, на хранение – на 35,4% – до 0,172 гривны за тысячу кубометров в сутки.

Таким образом, общий тариф на услуги “Укртрансгаза” может увеличиться на 73,5% – до 194,28 гривны за тысячу кубометров. Согласно сообщению, пересмотр тарифов обусловлен: принятием новой методики определения и расчета тарифов на услуги хранения (закачки, отбора) газа в хранилищах; необходимостью обеспечения безубыточной работы подземных хранилищ газа; изменением объемов хранения (закачки, отбора) газа в хранилищах за последние годы; изменением основных макроэкономических показателей, а именно официального курса гривны, минимальной заработной платы, цен на энергоносители.