В Польше МАУ считают дешевле Ryanair (опрос)

Польские пассажиры признали украинскую авиакомпанию МАУ самой дешевой в стране.
Об этом сообщает ЦТС.
Украинская компания, по мнению опрошенных пассажиров, предлагает билеты, стоимость которых ниже, чем у крупнейших лоукостеров Европы – Ryanair (2-е место в рейтинге), Wizz Air (3-е место), easyJet (4-е место).
“Победа Международных авиалиний Украины объясняется дешевыми авиабилетами этого перевозчика на дальнемагистральных рейсах с пересадкой в Киеве – в том числе на популярных у польских пассажиров направлениях: Бангкок, Нью-Йорк, Ближний Восток или Центральная Азия”, – говорится в отчете польского авиационного портала Pasazer, который проводил опрос пассажиров.
Ухудшение оценки лоукостеров портал Pasazer объясняет доплатами и штрафами, которые пассажиры вынуждены платить после покупки билета.
“Оценка недорогих перевозчиков, вероятно, ухудшается из-за того, что, несмотря на очень низкие базовые тарифы, пассажиры должны доплачивать за все дополнительные услуги…Тем не менее, оценка путешественников ухудшилась, поскольку, в конечном итоге, им приходится платить больше, чем они ожидают от рекламы или им кажется в начале процесса бронирования”, – поясняют эксперты.
Также во время опроса пассажиры определили самые лучшие авиакомпании, которые летают в/из Польши, в других номинациях. В категории “самая лучшая бюджетная авиакомпания” победу одержал венгерский перевозчик Wizz Air.
Самым лучшим классическим перевозчиком на коротких дистанциях был признан польский LOT, на дальнемагистральных маршрутах – Qatar Airways. Самой лучшей чартерной авиакомпанией Польши была признана чешская Travel Service.
Самым пунктуальным перевозчиком пассажиры признали немецкую Lufthansa, а самым комфортным – Emirates. Самые вкусные обеды обеспечивает, по мнению опрошенных, авиакомпания Turkish Airlines.
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