Трейдеры заработали на экспорте картофеля $3,4 млн

По итогам 2017 года украинские аграрии поставили на внешние рынки 17 600 тонн картофеля, что в 3,5 раза больше, чем в 2016 г., а в денежном выражении сумма экспорта этих корнеплодов составила 3,44 миллиона американских долларов, — говорится в сообщении пресс-службы Минагрополитики.

Как уточняют в ведомстве, крупнейшими покупателями украинского картофеля были Беларусь (10,5 тыс. тонн на $2,6 млн), Молдова (4 тыс. тонн на $0,5 млн) и Азербайджан (2,5 тыс. тонн на $242 тыс.).

В то же время, по данным министерства, в 2017 г. в Украину было импортировано этих корнеплодов 3,8 тыс. тонн на $2,05 млн. Крупнейшими импортерами были Нидерланды (1,4 тыс. тонн на $859 тыс.) и Египет (0,5 тыс. тонн на $207 тыс.).

«В общем, положительное внешнеторговое сальдо в 2017 г. по этой позиции составило $1,4 млн», — резюмировали в Минагрополитики.

В Украине в 2017 г. сельхозпроизводители собрали 22 миллиона тонн картофеля при урожайности 166,6 ц/га (против 21,7 млн тонн в 2016 г.).