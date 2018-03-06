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United Airlines предложит сотрудникам вместо премий лотерею - СМИ

United Airlines предложит сотрудникам вместо премий лотерею - СМИ

Американская авиакомпания United Airlines рассматривает возможность замены квартальных бонусов сотрудникам на проведение лотереи с призами, сообщает Интерфакс со ссылкой на Chicago Business Journal.

Как следует из попавшей в распоряжение издания служебной записки, президент компании Скотт Кирби предлагает отменить бонусы, составляющие порядка 1,2 тыс. долларов в год, на возможность участия в розыгрыше.

Разыгрываться будут денежные призы в сумме от 2 тыс. до 40 тыс. долларов, машины и туристические путевки. Кроме того, раз в квартал будет проводиться розыгрыш одного суперприза – 100 тыс. долларов.

Сотрудники восприняли инициативу руководства в штыки – петиция с призывом не допустить введения лотереи набрала свыше 1 тыс. подписей на сайте Change.org.

Они также недовольны тем, что конкуренты, включая Jet Blue, Southwest Airlines, American Airlines, Alaska Air и Virgin America, предоставили своим работникам дополнительные бонусы в размере 1 тыс. долларов вслед за снижением налога на прибыль компаний, тогда как United Airlines не стала этого делать.

По материалам Интерфакс
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