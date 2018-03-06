United Airlines предложит сотрудникам вместо премий лотерею - СМИ

Американская авиакомпания United Airlines рассматривает возможность замены квартальных бонусов сотрудникам на проведение лотереи с призами, сообщает Интерфакс со ссылкой на Chicago Business Journal.
Как следует из попавшей в распоряжение издания служебной записки, президент компании Скотт Кирби предлагает отменить бонусы, составляющие порядка 1,2 тыс. долларов в год, на возможность участия в розыгрыше.
Разыгрываться будут денежные призы в сумме от 2 тыс. до 40 тыс. долларов, машины и туристические путевки. Кроме того, раз в квартал будет проводиться розыгрыш одного суперприза – 100 тыс. долларов.
Сотрудники восприняли инициативу руководства в штыки – петиция с призывом не допустить введения лотереи набрала свыше 1 тыс. подписей на сайте Change.org.
Они также недовольны тем, что конкуренты, включая Jet Blue, Southwest Airlines, American Airlines, Alaska Air и Virgin America, предоставили своим работникам дополнительные бонусы в размере 1 тыс. долларов вслед за снижением налога на прибыль компаний, тогда как United Airlines не стала этого делать.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко: мы делаем реформы не для МВФВчера, 15:00 - 1048 22
"Антонов" нацелился на создание принципиально новых самолетовВчера, 12:00 - 3714 15
В комитете Рады придумали, что делать с "евробляхами" – СМИВчера, 16:00 - 8080 13
Украинцам объяснили, когда могут снизить тарифы на электроэнергиюВчера, 14:00 - 2132 11
С 2009 года Украина недополучила $20 млрд за транзит газа — ВитренкоВчера, 11:00 - 1480 11
В комитете Рады придумали, что делать с "евробляхами" – СМИВчера, 16:00 - 8080 13
"Антонов" нацелился на создание принципиально новых самолетовВчера, 12:00 - 3714 15
Мировой сахарный гигант приостановил украинский заводВчера, 13:30 - 3083 4
Новый налог для бизнеса: что будет с экономикой и зарплатамиВчера, 10:05 - 3032 4
Назван лучший автомобиль года в ЕвропеВчера, 11:15 - 2325 2
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)Вчера, 10:50 - 405
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссоверПозавчера, 15:10 - 8267
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 1273 2
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 2735
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 6935 13
Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифиОбговорення статей
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості