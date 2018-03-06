Amazon ведет переговоры с JPMorgan о запуске собственного банковского сервиса

Американский онлайн-ритейлер Amazon ведет переговоры с крупными банками Wall Street, в том числе с JPMorgan Chase & Co, о запуске собственного банковского сервиса. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Пока идея находится на ранней стадии и, как допускают источники, может не воплотиться в создание реального продукта. Сейчас Amazon сосредоточена на проведении переговоров с финансовыми компаниями. Ритейлер намерен представить банковский продукт, который будет привлекать молодых клиентов и клиентов без банковских счетов, однако становиться полноценным банком Amazon пока не планирует.
Продукт с возможностью открытия банковского счета поможет в усилении позиций по созданию собственной экосистемы Amazon, в которую уже входит интернет-магазин, продуктовая сеть Whole Foods, электронная книга с библиотекой Kindle, цифровой помощник Alexa, потоковые видео и другие продукты. Клиенты получат возможность пользоваться брендовым счетом и снизят комиссию при оплате покупок продуктов от Amazon. Однако клиентам придется и предоставить компании некоторые финансовые данные о себе, например, показать свои доходы и характер расходов, не только в Amazon.
Кроме банковского сервиса, компания ведет работу по запуску собственной службы доставки, которая в один прекрасный день может стать серьезным конкурентом для крупнейших американских почтовых компаний — UPS и FedEx. Также Amazon целится и на рынок лечебно-профилактических материалов и рассматривает продажу отпускаемых по рецепту лекарств.
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