Новак сообщил, когда должны завершиться все подготовительные работы по проекту Go Highway

В Государственном агентстве автомобильных дорог (“Укравтодор”) заявили, что все подготовительные работы по проекту Go Highway должны быть завершены до 2020 года.

Об этом сообщил и. о. главы “Укравтодора” Славомир Новак.

“Я поставил цель завершить все подготовительные работы до 2020 года, чтобы при условии наличия финансирования или от ЕС, или от МФО мы были готовы оглашать тендеры на строительство и реконструкцию этой дороги с этого же года”, – рассказал Новак.

Он отметил, что приоритетной дорогой является Go Highway.

“Для нас сейчас приоритетной дорогой является Go Highway. Первой стадией реализации этого проекта будет концессионная дорога Краковец-Львов, второй – северный обход Львова и далее реконструкция или, где это будет необходимо, новое строительство дороги между Львовом и Уманью. Далее – капитальный ремонт трассы до Одессы, и впоследствии капитальный ремонт и реконструкция дороги до первой категории (расширение дорог с одной полосы в одну сторону до двух-четырех, – ред.) трассы Одеса-Николаев-Херсон. Для нас это абсолютный приоритет”, – рассказал Новак.

С его слов, все остальные проекты могут быть реализованы в следующие годы, добавив, что в зависимости от готовности банков финансировать эти проекты будет рассматриваться возможность их реализации.

“Если будет возможность в объеме финансирования в пять миллиардов евро, то мы реализуем и другие вышеуказанные проекты. Но если нам предложат только миллиард-полтора миллиарда евро, то эти средства будут использованы только на Go Highway. Что касается Go Highway, то мы планируем в этом году завершить разработку технико-экономического обоснования этого транспортного коридора, которое выполняет для нас одна итальянская компания”, – сообщил Новак, добавив, что после этого начнется проектирование, которое займет минимум два года.