В Бразилии грабители за шесть минут похитили 5 млн долларов из самолета Lufthansa

В бразильском Сан-Паулу в воскресенье грабители украли 5 млн долларов из самолета, находившегося в грузовом терминале аэропорта Виракопус, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету “Фола де Сан-Паулу”.
Грузовой самолет авиакомпании Lufthansa должен был вылететь из Бразилии в швейцарский Цюрих.
Полиция в понедельник сообщила, что неизвестные проникли на территорию аэропорта, наклеив на автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности. Пятеро неизвестных, угрожая охране оружием, вынесли из авиалайнера 5 млн долларов наличными.
В сообщении отмечается, что преступникам на ограбление потребовалось всего шесть минут. На данный момент полиция разыскивает подозреваемых.
Украденные деньги перевозились под контролем компании Brink’s – транспортного оператора, специализирующегося на доставке ценностей.
Информации о пострадавших в результате нападения нет.
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