По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (63,435 млн и 78,008 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (75 и 35). Максимальный курс продажи доллара 26,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,70-26,71 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 110 активных заявок по доллару на сумму более 141,442 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,8000 – 50 00026,7500 – 10 05026,7200 – 120 00026,6500 – 3 00026,6500 – 20 00026,5800 – 10 500

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,5900 – 3 100

26,6000 – 3 600

26,6000 – 10 000

26,6200 – 25 000

26,6200 – 50 000

26,6200 – 30 000

26,6300 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6721

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5719

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.