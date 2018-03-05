По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (63,435 млн и 78,008 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (75 и 35). Максимальный курс продажи доллара 26,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,70-26,71 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 110 активных заявок по доллару на сумму более 141,442 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,5900 – 3 100
26,6000 – 3 600
26,6000 – 10 000
26,6200 – 25 000
26,6200 – 50 000
26,6200 – 30 000
26,6300 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6721
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5719
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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