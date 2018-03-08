В мае на украинский рынок выйдет новый зернотрейдер

Sierentz Global Merchants (SGM), компания экс-менеджеров Louis Dreyfus, официально начала свою работу 2 февраля, фокусируясь главным образом на экспорте зерна из Черноморского региона, о чем сообщил главный исполнительный директор Дэвид Охайон, пишет Reuters.
Reuters ранее сообщал о планах запуска Sierentz Global Merchants (SGM) в Европе в октябре 2017 г. после регистрации компании в Подексе (Швейцария). Издание сообщает, что SGM намерена начать активную экспортную деятельность в мае 2018 года.
Напомним, что Дэвид Охайон, бывший руководитель зернового подразделения Louis Dreyfus, покинул компанию вместе с коллегами в августе 2017 года после разногласий с руководством компании.
Sierentz управляется членами семьи Louis-Dreyfus, отдельно от глобальной группы Louis Dreyfus Company, в которой Охайон проработал более 25 лет.
Охайон заявил, что торговая компания сначала сосредоточит свое внимание на экспорте зерна из Черноморского региона частным и государственным покупателям в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.
“Мы намерены начать работу в Черноморском регионе, торговать на европейских рынках и постепенно расширять наше присутствие, чтобы иметь более глобальный подход к торговле зерном, а также другой продукцией, если мы увидим, что для этого есть возможность”, — сказал Охайон в интервью Reuters.
SGM наладила сотрудничество с фермерами, производителями и агрохолдингами в тех странах, которые будут обеспечивать их зерном для поставок на мировой рынок, сказал он.
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