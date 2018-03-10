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В Британии монеты теперь расскажут об особенностях страны

В Британии монеты теперь расскажут об особенностях страны

Королевский монетный двор Великобритании выпустил в обращение новые монеты номиналом 10 пенсов, на которых изображены буквы английского алфавита и соответствующие им явления из британской жизни. Об этом пишет The Telegraph.

Букве B соответствует Джеймс Бонд, S – Стоунхендж, а A – 20-метровая стальная скульптура «Ангел Севера».

«Монеты созданы с целью показать то, что делает Великобританию значимой», – объясняет издание.

Всего в обращение выпущено 2,6 млн монет 26 различных дизайнов – по количеству букв в алфавите.

По материалам Комментарии
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