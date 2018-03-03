В Укрэнерго зафиксировали пиковое потребление электроэнергии на фоне экономии газа

Объединенная энергосистема Украины прошла второй зимний пик потребления электроэнергии на уровне 23,5 тыс. МВт.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.
“Несмотря на календарную весну, на днях ОЭС Украины прошла второй зимний пик потребления – около 23500 МВт, что практически равно зафиксированному ранее летнему максимуму (23800 МВт)”, – говорится в сообщении.
В компании отметили, что ситуация полностью контролируемая.
“В связи с тем, что базовая нагрузка АЭС больше, чем было в декабре и январе (текущая суммарная нагрузка энергоблоков составляет 11000 МВт), рост потребления, связанный со снижением температуры воздуха, не повлиял на стабильность работы энергосистемы. На тепловых электростанциях генерирующих компаний имеются резервные блоки, которые могут при необходимости быть включены в работу для покрытия пиков потребления”, – сообщили в Укрэнерго.
Укрэнерго также отмечает, что ситуация, связанная со снижением давления газа в ГТС Украины на 20%, никак не повлияла на стабильность украинской энергосистемы.
“В соответствии с введенной по итогам заседания СНБО Украины кризисной ситуацией уровня чрезвычайной ситуации на рынке природного газа, были частично переведены на использование мазута вместо газа, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ. При этом нагрузка этих станций осталась неизменной, изменений в энергобалансе страны в связи с этим не произошло”, – добавили в компании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Нафтогазе" объяснили, почему не перестраховались на случай демарша "Газпрома"Вчера, 15:30 - 2314 33
В "Нафтогазе" объяснили, почему газ из подземных хранилищ не решает проблему дефицитаВчера, 09:00 - 3827 24
"Прикрутили": Украина 2 марта сократила потребление газа на 25 млн куб. мВчера, 12:00 - 1697 18
Есть теневые доходы: посол Канады не верит статистике о плохой жизни в УкраинеВчера, 21:00 - 1676 12
Украинцев призывают поэкономить газ еще двое-трое сутокВчера, 19:00 - 926 11
Конкурент SpaceX снизит стоимость запусков ракет на 70%6 ч. назад - 3477
Президент рассказал, по каким ценам Украина покупает европейский газВчера, 13:00 - 2893 8
В "Нафтогазе" объяснили, почему не перестраховались на случай демарша "Газпрома"Вчера, 15:30 - 2314 33
В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам получить пенсию в УкраинеВчера, 17:00 - 2137 3
"Прикрутили": Украина 2 марта сократила потребление газа на 25 млн куб. мВчера, 12:00 - 1697 18
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 1855
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 5774 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 546
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 2381 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 3509
Золото в гранулахРинок банківських металів
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг