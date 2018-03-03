Украинцев призывают поэкономить газ еще двое-трое суток

Благодаря принятым мерам экономии за прошедшие сутки потребление газа в Украине сократилось на 14%.
Режим сокращенного потребления газа украинцам нужно соблюдать еще два-три дня. Об этом в эфире «Общественного радио» заявил Алексей Хабатюк, заместитель начальника Департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз» Украины.
Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что газовый кризис миновал.
«На сегодняшнее утро имеем резкое увеличение поставок газа из Евросоюза, — сказал президент. — В частности, из Польши, Словакии и Венгрии. Дефицит по состоянию на 10:20 утра субботы 3 февраля полностью покрыт».
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Президент также сообщил о сокращении суточного потребления газа за вчера на 14% благодаря принятым мерам экономии.
Алексей Хабатюк подтвердил, что сокращение потребления действительно сработало. Ведь вчера временно ограничили потребление газа для компаний и призвали школы, детсады и ВУЗы прекратить работу. Помогали и сами граждане, которых попросили уменьшить температуру в домах. Также помогло существенное потепление.
По словам эксперта, ¼ суточных расходов газа — это коммерческий сектор, промышленность. Остальные, ¾, — это расходы на отопление. Именно поэтому возможно сокращение потребления на 8-9% за счет снижения температуры.
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