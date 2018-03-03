Строительство метрополитена в Днепре освободят от уплаты НДС

На городской бюджет Днепра не будут возложены дополнительные финансовые обязательства по строительству метро в размере 220 миллионов гривен.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в интервью 34 каналу.

«Мы нашли консенсус, что позволило сэкономить 220 миллионов. Я встретился с министром финансов Данилюком и Премьер-министром Гройсманом, получил заверения в том, что на городской бюджет не будут возложены дополнительные финансовые обязательства по строительству метро в размере 220 миллионов гривень. Эти деньги оплатит не Днепро, а государственный бюджет», – сказал Филатов.

По его словам, договоренности с ЕБРР имели двойное трактование, пользуясь тем, что в местных бюджетах образовался профицит, правительство считало, что отдельные расходы должны лечь на плечи местного бюджета. Теперь эти средства останутся в бюджете Днепра.

Также Филатов достиг с Минфином принципиального согласия о поддержке города в вопросе получения от европейских банков 32 миллионов евро на реконструкцию дорожной инфраструктуры. Он надеется, что эти деньги город сможет получить уже в ноябре.

Как ранее сообщал Укринформ, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру финансов Александру Данилюку решить вопрос по освобождению от уплаты НДС при строительстве метро в Днепре.

На строительство метрополитена в Днепре с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком были заключены кредитные соглашения на общую сумму свыше 300 млн евро.

Строить метрополитен в Днепре начали еще в 1980 году. 22 года назад запустить удалось только 6 станций общей протяженностью более 7 км. Это кратчайший подземный маршрут в Европе. После достройки станций «Центральная», «Театральная» и «Музейная», предусмотренных контрактом между мэрией и турецкой компанией Limak, общая протяженность подземки составит уже 11,1 км.