Строительство метрополитена в Днепре освободят от уплаты НДС

На городской бюджет Днепра не будут возложены дополнительные финансовые обязательства по строительству метро в размере 220 миллионов гривен.
Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в интервью 34 каналу.
«Мы нашли консенсус, что позволило сэкономить 220 миллионов. Я встретился с министром финансов Данилюком и Премьер-министром Гройсманом, получил заверения в том, что на городской бюджет не будут возложены дополнительные финансовые обязательства по строительству метро в размере 220 миллионов гривень. Эти деньги оплатит не Днепро, а государственный бюджет», – сказал Филатов.
По его словам, договоренности с ЕБРР имели двойное трактование, пользуясь тем, что в местных бюджетах образовался профицит, правительство считало, что отдельные расходы должны лечь на плечи местного бюджета. Теперь эти средства останутся в бюджете Днепра.
Также Филатов достиг с Минфином принципиального согласия о поддержке города в вопросе получения от европейских банков 32 миллионов евро на реконструкцию дорожной инфраструктуры. Он надеется, что эти деньги город сможет получить уже в ноябре.
Как ранее сообщал Укринформ, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру финансов Александру Данилюку решить вопрос по освобождению от уплаты НДС при строительстве метро в Днепре.
На строительство метрополитена в Днепре с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком были заключены кредитные соглашения на общую сумму свыше 300 млн евро.
Строить метрополитен в Днепре начали еще в 1980 году. 22 года назад запустить удалось только 6 станций общей протяженностью более 7 км. Это кратчайший подземный маршрут в Европе. После достройки станций «Центральная», «Театральная» и «Музейная», предусмотренных контрактом между мэрией и турецкой компанией Limak, общая протяженность подземки составит уже 11,1 км.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Нафтогазе" объяснили, почему газ из подземных хранилищ не решает проблему дефицита13 ч. назад - 3301 19
В "Нафтогазе" объяснили, почему не перестраховались на случай демарша "Газпрома"7 ч. назад - 1616 18
"Прикрутили": Украина 2 марта сократила потребление газа на 25 млн куб. м10 ч. назад - 1499 18
Украина в субботу нарастила импорт газа из Европы в связи с кризисом – Порошенко10 ч. назад - 550 9
Президент рассказал, по каким ценам Украина покупает европейский газ9 ч. назад - 2430 8
В "Нафтогазе" объяснили, почему газ из подземных хранилищ не решает проблему дефицита13 ч. назад - 3301 19
Президент рассказал, по каким ценам Украина покупает европейский газ9 ч. назад - 2430 8
В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам получить пенсию в Украине5 ч. назад - 1739 1
В "Нафтогазе" объяснили, почему не перестраховались на случай демарша "Газпрома"7 ч. назад - 1616 18
"Прикрутили": Украина 2 марта сократила потребление газа на 25 млн куб. м10 ч. назад - 1499 18
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 1779
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 5697 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 534
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 2357 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 3480
В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...Обговорення статей
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів