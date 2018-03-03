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«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»

«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»

В России начали процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщил заместитель главы правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины». И новое дело в Стокгольмском арбитраже по данному иску «Газпрома» абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», – сказал Медведев.

Коболев выразил восхищение солидарностью украинцев, которую они проявили в критической ситуации.

«Украинцы, вы невероятные! Спасибо за вашу помощь и поддержку», – написал он.

Справка Finance.ua:

  • «Газпром» решил расторгнуть контракты с «Нафтогазом».
  • Петр Порошенко заявил, что контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» не предусматривает права его расторжения в одностороннем порядке.
  • 1 марта «Укртрансгаз» заявил о низком давлении в магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС. После чего компания «Нафтогаз украины» обратилась с просьбой к украинцам прикрутить давление в котлах из-за действий российского «Газпрома».
  • Порошенко поддержал флешмоб «Прикрути» и призвал украинцев экономить газ.
  • НАК «Нафтогаз Украины» решил срочно покупать газ у польской компании PGNiG после отказа российского ОАО «Газпром» осуществлять поставки газа в Украину.
По материалам Главком
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